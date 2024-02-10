اليوم.. محاكمة شرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف محمد الشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وقال محامي "الشاعر" إن النيابة المختصة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة، واستمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف في تصريحات صحفية أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.