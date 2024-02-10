شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الاحتلال اغتال 3 مسؤولين فى حماس بحى تل السلطان بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، إن جيش الاحتلال اغتال 3 مسؤولين في حماس في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ولليوم الـ 127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا أكثر من 27 ألف شهيد و67 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

طالب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح، التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترًا مربعًا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير.