مرتضى منصور أمام "النقض" في سبّ الخطيب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح النقض، اليوم السبت، الحكم في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

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