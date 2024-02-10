قُدرت بـ 18 مليون جنيه.. ضبط 54 قضية إتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 18 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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