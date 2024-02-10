ضبط 1309 قضية حجب سلع تموينية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 1309 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (1050 طن سلع تموينية - 137 ألف لتر مواد بترولية - 90 ألف عبوة سجائر).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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