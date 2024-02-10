سلَّم نفسه بـ"سكين ملطخة بالدماء".. كواليس جريمة ابن بحق والده بـ"شقة النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس سائق توك توك 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالشروع في قتل والده بالنزهة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتسليم المتهم نفسه لقسم النزهة وبيده سكين ملطخ بالدماء، معترفًا بطعن والده بسبب خلافات مالية بينهما.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث عثر على جثة المصاب وبه عدة طعنات، وجرى نقله للمستشفى، حيث يتلقى العلاج.

وقال المتهم في التحقيقات إن والده يعمل في مخبز، ودأب خلال الفترة الأخيرة على طلب الأموال، ويوم الواقعة طلب منه 200 جنيه، فرفض ما دعا والده إلى ضرب "بيطلب مني فلوس طول الوقت.. هجبله منين"، فطعنه في بطنه بسكين وسلَّم نفسه.

أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة الأب المصاب، تمهيدا لسماع أقواله حول الواقعة، وحرزت السكين وإرسالها للمعمل الجنائي.

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