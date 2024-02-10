سيدة تهرب من النيران بالقفز من الثالث في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تحقق النيابة في واقعة حريق شقة سكنية بمدينة 15 مايو، ما أدى لإصابة ربة منزل وسيدة وابنتها من الجيران.

كشفت التحقيقات الأولية أن حريقًا اندلع في شقة سكنية في الطابق الثاني لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة "التسعين فدان"، وقفزت مالكة الشقة 31 سنة هربًا من النيران، ما أدى لإصابتها بكسور.

وتعرضت سيدة وابنتها في الطابق الثالث إلى اختناق، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم.

اقرأ أيضًا:

"رحلوا معا كما جاءوا".. النيابة تصرح بدفن "توأم" فيصل بعد سقوطهما من الأسانسير