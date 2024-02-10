حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 7 أشخاص؛ لتنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال تنقيبهم عن الآثار، وعثر على "حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

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