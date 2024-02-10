ضبط تاجر حجب 724 طن دقيق وسكر عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في ضبط تاجر مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت حوالي (724 طن أبرزها 535 طن دقيق - 148 طن سكر) داخل مخزن بدون ترخيص بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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