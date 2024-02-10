موعد انطلاق معارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان 2024 اعتبارًا من 15 فبراير الحالي، على أن تستمر لمدة شهر.

وتطرح المعارض جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وتنسق وزارة التموين، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لإنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وسيتم تجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بكل محافظة، لزيادة طرح كل المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان "ياميش رمضان"، كما ستشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتخفيضات معارض "أهلا رمضان" مع الاستعداد لزيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات طوال الشهر الكريم.