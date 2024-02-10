موعد رمضان 2024.. الإفتاء تستطلع هلال شعبان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم السبت، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجرية، عبر لجانها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء ستعلن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد صلاة مغرب اليوم السبت 29 رجب 1445 هجرية، 10 فبراير 2024.

كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 10/2/2024 م (يوم الرؤية).

موعد رمضان 2024

كشف معهد البحوث الفلكية، أن موعد بداية شهر رمضان 1445 هجرية، يكون يوم الاثنين 11 مارس 2024.