شكرا لقرائتكم خبر عن فدائية طبيبة فلسطينية..تحدت قناصة إسرائيل وأنقذت جريحا بأحد شوارع غزة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشهامة سيدة وطبيبة فلسطينية، تحدت قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وأنقذت جريحا من شوارع غزة لتقوم بإسعافه.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم السبت، جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، أمام بوابة الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.

وتواصل آليات الاحتلال حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وتصل إلى بوابته الشمالية، حيث تتمركز في هذه الأثناء عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور له.