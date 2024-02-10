شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم السبت 10 فبراير، الموافق 29 شهر من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، فطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس". وزارة التموين توفر الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 25% ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، كميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية . تتسلم غدا الأحد 11 فبراير الجاري المدارس الثانوية استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، بعد تسجيلها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية، حيث أكدت الوزارة أن المدارس تتسلم الاستمارات من الطلاب ويتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة، حيث تتأكد المدارس من بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية. المدارس تتسلم غدا استمارات الثانوية العامة من الطلاب وزارة التموين توفر الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 25%

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم السبت 10 فبراير، الموافق 29 شهر من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، فطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم 1106 حملات للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق عقب تغيرات ملحوظة في سعر جرام الذهب بالسوق المصرية، وبلغ سعر الذهب اليوم مستويات 3700 جنيه للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4230 جنيها. عيار 21 يسجل 3700 جنيه. عيار 18 يسجل 3171 جنيها. عيار 14 يسجل 2467 جنيها. الجنيه الذهب 29600 جنيه.

شكرى يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا ويتوجهان للقاء رئيس الوزراء بالعاصمة الإداريةوزير الإسكان يكشف تفاصيل إنجازات الوزارة خلال عام 2023فلكيا يبدأ غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان بعد صلاة المغربوزارة الصحة: تنظيم ألف و106 حملات تبرع بالدم وجمع 35 ألف وحدة يناير الماضيطقس اليوم.. شبورة صباحا ومائل للدفء نهارا والعظمى 21 درجة والصغرى 12سعر جرام الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 فى مصر