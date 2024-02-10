واجهوا احتكار السلع.. طلب برلماني بسرعة توفير مستلزمات العمليات الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بالتعامل مع المستلزمات الطبية كسلعة أولوية في ملف الاستيراد، بهدف سرعة توفيرها وتلبية احتياجات المستشفيات منها، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، بعدما كانت اقتربت على الانتهاء في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال قرقر، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت: "نعلم جميعاً، مشكلات العملة الأجنبية؛ ولكن هناك أولويات، لا يمكن الاستغناء عنها، منها السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تعد بمثابة أمن قومي"، مشددًا على إمكانية الاستغناء على أية سلع لها بدائل محلية أو سلع ترفيهية أخرى في تلك الفترة التي تمر فيها البلاد بتحديات اقتصادية صعبة.

وأضاف النائب أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك مَن يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقي وغير مبرر.

وأضاف قرقر أن تلك السياسات الاحتكارية والسلوكيات المخالفة للقانون، تهدد المجتمع، ما يتطلب مواجهتها بكل حسم وقوة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتغلب على محاولات البعض بالتحايل على أشكال الرقابة، داعيًا إلى إعداد تشريع جديد يعاقب مَن يتعمد إغلاق محله هروبًا من حملات الرقابة، بإلغاء الترخيص أو فرض عقوبات عليه، لضبط الأسواق بشكل جيد.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودًا ضخمة في تنمية البلاد، وعلى الحكومة استغلال تلك الجهود في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، وفرض الرقابة الحقيقية على الأسواق، مشيرًا إلى أن ما تشهده الأسواق من تباين كبير في أسعار السلع ليس منطقيًّا بأي شكل من الأشكال، حيث تباع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة من مكان لآخر.

واختتم قرقر بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة بكل مؤسساتها لمحاربة تلك الظاهرة، كما نجحت من قبل في الحرب على الإرهاب، ليكون شعارنا الحرب على الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع، لأنها لا تقل خطورة عن كل التحديات التي واجهت الدولة وما زالت، وتمثل أمناً قوميًّا مجتمعيًّا، وتهم كل مواطن.