خريطة الطرق البديلة.. غلق أحد ميادين الجيزة لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلي للميدان الكائن بالمحور المركزي الموازي، تحديدًا أسفل الطريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت"، لمدة شهر.

وقالت الجيزة، في بيان السبت، إن الغلق الكلي للميدان، من أجل تركيب كمر خرساني من الحجم الكبير الخاص بمشروع المونوريل، خط مدينة أكتوبر، وهو خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت المحافظة، أن بدءًا من اليوم تم غلق الميدان الكائن بالمحور المركزي ويستمر ذلك حتى صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، وتكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت التحويلات المرورية الآتية:

- الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي

تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير تجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية، تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى)، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

- الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية

حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي تجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب، تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية)، وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى مسار التحويلة الأولى، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية؛ لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.