وهم "الملابس المستوردة".. ماذا قالت الداخلية عن اتهام سلمى الغزولي بالاستيلاء على 99 مليون جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تفاصيل التحقيقات في واقعة النصب المتهمة فيها البلوجر سلمى الغزولي و4 آخرين.

وقال المتهمون في التحقيقات إنهم تحصلوا على المبالغ المالية مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "فيس بوك" وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "فيس بوك" وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.