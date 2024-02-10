"لقيته قاطع النفس".. اعترافات ربة منزل قتلت ابن أختها بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل ابن أختها بدار السلام.

كان قسم شرطة دار السلام تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال جثة طفل 12 سنة، مقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقه بالجسم.

تبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفى 40 سنة، وبسؤالها ادعت أنها لم تتعمد قتله بل ضربته لتأديبه "سرق مني فلوس.. لقيته قاطع النفس".

وقالت المتهمة في التحقيقات إن ابن شقيقتها كان يقضي معها إجازة نصف العام، واكتشفت سرقته مبلغًا ماليًا فضربته لتأديبه لكنه لفظ أنفاسها الأخيرة.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

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