بعد 6 وقائع.. ضبط عاطل استولى على أموال مواطنين بزعم تقديم خدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام عاطل له معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات في شتى المجالات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء ارتكاب 6 وقائع نصب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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