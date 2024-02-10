قرار جديد من النقض في طعون مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل الحُكم في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق على حكمين بتغريمه بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

كانت مستأنف الاقتصادية أيدت تغريم مرتضى منصور ما بين 10 آلاف و90 ألف جنيه بقضايا سب وقذف الخطيب، فطعن على الأحكام أمام النقض.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

اقرأ أيضًا:

"رحلوا معا كما جاءوا".. النيابة تصرح بدفن "توأم" فيصل بعد سقوطهما من الأسانسير