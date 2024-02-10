شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27708 شهداء و67147 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على قطاع غزة إلى 27708 شهداء و67147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت لاحق قال رائد النمس، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60 مركزًا طبيًا جديدًا خرجت عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي، واستهداف المبانى الطبية، فضلًا عن قصف مباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وأضاف النمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موجات النزوح المتعددة فى القطاع تزيد من تدهور الاوضاع الإنسانية فى غزة، وأن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، أصبح خطر حقيقى يهدد الأطفال وكل النازحين فى القطاع، خاصة مع انعدام المستلزمات الطبية والمياة النظيفة.

وأكد مسئول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، انتشار عدد من الأوبئة بسبب اكتظاظ النازحين بمنطقة واحدة، وتحلل عدد من الجثث المدفونة تحت الركام.