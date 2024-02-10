ضبط متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بـ 3.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن القليوبية و قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 11 متهمًا، بحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 6.5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 14 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – 4000 قرص مؤثر لعقار البريجابالين- كمية لمخدري الآيس و الشابو وزنت 3 كيلو جرام- أسلحة نارية متنوعة).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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