ضبط متهمين بحوزتهم 52 سلاح ناري و40 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان و دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن 46 متهمًا بحوزتهم (13 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 19 فرد محلي- طبنجة – 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 14 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1.230 كيلو جرام لمخدر الشابو).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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