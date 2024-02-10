"بترد عليا الكملة بكلمتها".. كيف قتل "نجار الصف" شقيقته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

"بترد عليا الكلمة بكلمتها".. جملة استعان بها نجار مسلح في الصف جنوب الجيزة، ليخلق مبررًا أمام جهات التحقيق لقتل شقيقته في مشاجرة دارت بينهما.

قبل أسبوع التقى القاتل بأخته في منزل عمهما، وعاتبها على مشكلة افتعلتها الأخيرة مع والدتهما، فردت عليها بطريقة غير لائقة وعنفته كما اعتادت - على حد قوله في تحقيقات النيابة المختصة-.

ضاق خلق الرجل من أسلوب شقيقته العشرينية معه، فقبض بيده على عنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت.

نقل الجاني الفتاة إلى المستشفى لكن دون فائدة، روحها خرجت من جسدها إثر خنقها العنيف.

تحريات الأمن أكدت ما قاله القاتل في التحقيقات، وجاءت التفاصيل أن الفتاة تشاجرت مع أخيها بسبب خلافات أسرية، فخنقها الأخير حتي الموت.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة المختصة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وحققت معه النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.