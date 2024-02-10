أخبار مصر

مقتل طفل بوصلة تعذيب في المنيرة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الشرطة جهودها لكشف ملابسات مقتل طفل بوصلة تعذيب بمنطقة المنيرة الغربية.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفل ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ضباط البحث بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

بالفحص المبدئي تبين مقتل الطفل "شادي.م." عمره 10 سنوات إثر وصلة تعذيب تركت آثارا للضرب.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال أسرة الطفل لتحديد وضبط الجاني مع إيداع الجثمان ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا