مقتل طفل بوصلة تعذيب في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف قوات الشرطة جهودها لكشف ملابسات مقتل طفل بوصلة تعذيب بمنطقة المنيرة الغربية.
اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفل ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ضباط البحث بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته.
بالفحص المبدئي تبين مقتل الطفل "شادي.م." عمره 10 سنوات إثر وصلة تعذيب تركت آثارا للضرب.
ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال أسرة الطفل لتحديد وضبط الجاني مع إيداع الجثمان ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.