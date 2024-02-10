بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة دراجات نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية؛ حال استقلالهم دراجة نارية مبلغ بسرقتها وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" عاطل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.