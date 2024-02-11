مصطفى الفقي: حضور بايدن مجلس الحرب الإسرائيلي سيظل سُبة في ضمير الحريات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على تصريحات بايدن بشأن ادعائه غلق مصر معبر رفح، ووصفه الرئيس السيسي بالرئيس المكسيكي، مشيرا إلى إنه يبدو أن بايدن يعاني من اضطراب في الذاكرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها، حيث سبق وأن خاطب والدته.

وأشار الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن بايدن يزايد على الآخرين بأخطاء كبيرة، منوها بأن حضور رئيس أكبر دولة في العالم مجلس الحرب الإسرائيلي سيظل سُبة في ضمير الحريات في العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر لا تطاول على أحد ولا تخرج عن حدود اللياقة في التعامل الدبلوماسي وتقول الحقيقة ولا تكذب، معلقا: "هل معقول أن حد يقول مصر أغلقت معبر رفح؟"، مؤكدا أن الأمور لا يمكن أن تمضي بهذا الأمر ويستمر القهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الباسل