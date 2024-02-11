نشرة التوك شو| تهديدات باجتياح رفح وتقلص حجم القمر ومقترحات مرتقبة لحل أزمة الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان يكشف موعد ظهور مقترحات الحوار الوطني لسعر الصرف والتضخم

كشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تطورات بحث قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية وضعت خطة زمنية وموضوعية لـ 133 توصية تم رفعها للرئيس السيسي في المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأكد: خلال أيام ووفقًا لتوجيهات الرئيس ستكون الحكومة شريكًا معنا في الوقوف علي كل القضايا الراهنة وعلي رأسها سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار.

كما أكد الدكتور ضياء رشوان سيكون هناك مقترحات واضحة ومحددة قابلة للتطبيق والتنفيذ سترفع لرئيس الجمهورية، والمخرجات لتلك القضايا ستظهر خلال أقل من أسبوعين.

عمرو أديب: نتنياهو المجنون يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك خطر كبير وشيك في هذه المنطقة، موضحًا: الدول كلها والجرائد العالمية تتحدث عن إن فيه حاجة هتحصل في رفح، في مشكلة، والمشكلة عاملها المجنون نتنياهو الذي يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة بالكامل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "نتنياهو يفكر في الشعب الفلسطيني زي عفش في الشقة، قالك بعد ما جبناهم الجنوب نهجرهم للشمال أصل حماس هناك… ما أنت كنت بتدور على حماس في الشمال والوسط وملقتهاش، هو يحاول كسب الوقت على حساب الفلسطينيين".

وحذر مقدم "الحكاية": "خوفي كمواطن مصري مش عايز فجأة ألقى الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش المصري، أي حد بيستعبط من الناحية التانية ويحاول حشر الناس قدام الجيش المصري يبقى بيلعب في عداد عمره".

في سياق متصل، أشاد الإعلامي عمرو أديب، بشجاعة الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، التي تحدت الرصاص الإسرائيلي؛ لإنقاذ شاب مصاب أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الغرفة التجارية: المستوردون أكبر الفئات المتضررة من السوق السوداء للدولار

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أكثر فئة تضررت من السوق السوداء للدولار هم المستوردين للمنتجات تامة الصنع.

أوضح بشاي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن تراجع الأسعار نسبيًا جاء بعد تقليل الطلب على الحصول على الدولار من السوق السوداء.

وأشار إلى أن المستوردين فئتان، أولهما المستوردين للمنتجات تامة الصنع وهم في طابور الاعتمادات وتدبير العملة من البنك المركزي على مدار عام ونصف، ودورة رأس المال الخاصة بهم شبة مشلولة، والأخر هو المستورد للسلع والأكل والغذاء والمواد الخام الخاصة بالإنتاج يتم تدبير لهم العملة الصعبة من البنك المركزي.

"الوزراء": تحسين الأجور هدفه مجابهة التضخم وغير مرتبط بأي قرارات اقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

فاروق الباز: دراسة ناسا حول تقلص حجم القمر لا تتعارض مع الدين

عقب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، على دراسة لوكالة ناسا تشير إلى تقلص حجم القمر، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة لا تتعارض مع الدين.

وأضاف "الباز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حجم الكوكب يستمر كما هو رغم تعرضه لتغيرات، حيث إن بيئته الشكلية للقمر أو الكواكب أو الشمس لا تتغير.

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن هناك توازن بين الشمس ومجموعة الكواكب والقمر، معلقا: "الدنيا ماشية كويسة وأي تغييرات تحدث على الكواكب لا تؤثر عليها".

مصطفى الفقي: حضور بايدن مجلس الحرب الإسرائيلي سيظل سُبة في ضمير الحريات

عقب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على تصريحات بايدن بشأن ادعائه غلق مصر معبر رفح، ووصفه الرئيس السيسي بالرئيس المكسيكي، مشيرا إلى إنه يبدو أن بايدن يعاني من اضطراب في الذاكرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها، حيث سبق وأن خاطب والدته.

وأشار الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن بايدن يزايد على الآخرين بأخطاء كبيرة، منوها بأن حضور رئيس أكبر دولة في العالم مجلس الحرب الإسرائيلي سيظل سُبة في ضمير الحريات في العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر لا تطاول على أحد ولا تخرج عن حدود اللياقة في التعامل الدبلوماسي وتقول الحقيقة ولا تكذب، معلقا: "هل معقول أن حد يقول مصر أغلقت معبر رفح؟"، مؤكدا أن الأمور لا يمكن أن تمضي بهذا الأمر ويستمر القهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الباسل

"الوزراء" عن مشروع رأس الحكمة: مفاوضات جارية مع المستثمرين وإعلان التفاصيل قريبًا

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن ما يثار على السوشيال ميديا بشأن أي مشروعات لم يعلن عنها مجلس الوزراء غير دقيق.

أشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيان يوم الخميس الماضي أكد خلاله على أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية منوط بها دراسة العروض الاستثمارية التي من المقرر أن تدر موارد ضخم من النقد الأجنبي.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مفاوضات جارية تتم حاليا مع عدد من المستثمرين وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، مؤكدا أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها الإعلان عن أي مشروعات جديدة.