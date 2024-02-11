"نعمة" تطلب خلع زوجها: "عاطل.. عايش على معاش أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "نعمة. ف"، 32 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "من يوم جوازنا عايش على معاش أبويا مش بيشتغل.. جوزي عاطل".

قالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 3490 لسنة 2022، بأنها تزوجت من " م. ق"، 36 سنة، سائق، ولكونه " ابن الجيران"، تولدت بيننا مشاعر عاطفية من سنين، وتم الاتفاق على الزواج بموافقة الأهل وانتقلا للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

أضافت"نعمة": "تزوجته وهو يعمل سائق، لكن بعد سنة من الزواج تقاعد بالمنزل بدون أسباب ورشحت أمي حصولي على معاش والدي حتى يقوم زوجى بالبحث عن عمل، لكن ظل وضعه كما هو لم يتقدم للأمام.. عايش على معاش أبويا".

تابعت: "حاولت تغييره للأحسن لكنه لم يستمع لكلماتي نهائيًا، وينتظر نزولي للحصول على المعاش لجلب المخدرات والباقي طعام بالمنزل، ونظل طول الشهر بدون مصاريف".

أكملت: "لم أكن قادرة على تحمل تلك المعيشة معه وبعد محاولات فاشلة ومشادات كلامية بالساعات انتهت بخروجي من المنزل هاربة لبيت أهلي، طالبته بالطلاق لكنه رفض".

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.