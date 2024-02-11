اليوم.. جاليري ضي يطلق صالون شاكر عبّدالحميد برعاية وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يطلق أتيليه العرب للثقافة والفنون، بجاليري ضي الزمالك اليوم الأحد، صالون المفكر والأديب الكبير الراحل د. شاكر عبدالحميد، وتقوم بتدشينه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

صالون الدكتور شاكر عبدالحميد يعنى بجوانب النقد الأدبي والفني والجمالي.

ويقول هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب: إن تدشين صالون ثقافي لشاكر عبدالحميد إضافة مهمة للمشهد الثقافي المصري والعربي، ويأتي استمرارا لجهود الراحل الكبير في إثراء النقد الفني والدراسات الجمالية الرصينة.

ويضيف: الصالون يمثل لمسة وفاء للدكتور شاكر الذي دعم الجاليري منذ تأسيسه قبل سبع سنوات حيث كان المدير العام النشاط الثقافي في الجاليري

وسيتم خلال الافتتاح رفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر من إبداع الفنان الكبير طارق الكومي.

وبعد الافتتاح تنطلق الندوة الأولى في نشاط تحت عنوان (الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي)، وهي القضية التي اهتم بها شاكر عبد الحميد في السنوات الأخيرة في إطار استعادة مصر لقوّتها.

ويشارك في الندوة د. عماد أبو غازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الاسبق، د. زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، د. محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة للصناعات الإبداعية، د.وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، ويدير اللقاء د. سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.