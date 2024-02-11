شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بالجيزة تحتفى بعيد الشرطة فى الإذاعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، فقرة بالإذاعة المدرسية للحديث عن تضحيات رجال الشرطة المصرية وإبراز دورهم في تحقيق الأمن والسلامة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة.

والتزم الطلاب والطالبات المتوجهين إلى المدارس اليوم بارتداء الزي المدرسي، واستقبلهم مديرو المدارس، ونظم المعلمون دخولهم، استعدادًا لأداء مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم؛ ومن ثم الانتظام في حصصهم وفصولهم.

واستعدت جميع مدارس محافظة الجيزة لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، بعمل الصيانات البسيطة اللازمة للفصول وتنظيفها وتجهيز وتنظيف قاعات التدريس ودورات المياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها.

وانتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024.