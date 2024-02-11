الدنيا كانت زحمة.. تفاصيل جريمة هتك عرض طالبة داخل مكتبة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لم تتوقع "أ. م." ابنة الـ17 سنة أن تقع لمحاولة شاب التحرش بها داخل إحدى المكتبات، خلال شرائها بعض المستلزمات، نظرت الفتاة للشاب وطلبت منه الابتعاد عنها قبل أن تفضح أمره أمام المتواجدين، "بيتحرش بيا".

كانت الساعة تشير إلى الـ12 ظهرا، عندما دخلت الطالبة إلى مكتبة بالتجمع الخامس، لشراء بعض المستلزمات الدراسية، لكن خلال وقوفها في صف المنتظرين، حاول الشاب هتك عرضها لكنها تصدت له، واستغاثت بالمتواجدين، الذين حاولوا ضبطه لكنه هرب منهم.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أسرة المجني عليها تتهم عاطل بهتك عرض نجلتهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة إن المتهم أحمد. ع عاطل هتك عرض ا. ش. ك أثناء تواجدها بمكتبه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهة المتهم أنكر هتك عرضها، مشيرًا إلى أن الزحام في المكتبة جعله يلامس موطن عفتها دون قصد، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانته بـهتك عرض طالبة، (17 سنة)، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

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