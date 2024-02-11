الداخلية: ضبط 570 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

"تهشم التكييفات".. السيطرة على حريق في برج شهير بالمهندسين (صور)

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

قرار جديد من النقض في طعون مرتضى منصور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟