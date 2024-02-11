لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 182 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 182 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 175 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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