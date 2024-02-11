أب بلا رحمة قتل طفله بعين شمس.. والأم "رمته في الزبالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لم يهدأ "أسعد" من وصلة تأديب ابنه داخل منزله بعين شمس إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، تأكد الأب من مقتل الطفل وحينما علمت أمه اختارت أن تخفي الجريمة ووضعت الجثة في شوال وجرتها حتى مقلب قمامة وهربت.

القاتل، عامل خردة عمره 39 سنة، معتاد التعدي على ابنه بالضرب لكن هذه المرة لم يخرج منها سالمًا، وجد ابنه يتبول على نفسه، فانهال عليه بالضرب حتى قطع أنفاسه.

كانت الأم تحاول إيقاف الجاني عن ضرب الطفل، لكنها لم تفلح كعادة كل مرة، وحينما وقع الطفل على الأرض حاولت إفاقته لكن دون فائدة، فكر الاثنان في التخلص من جثة الطفل بدلًا من محاولة نقله إلى المستشفى وعلاجه، وضعا الجثة في "شوال" ونقلته الأم إلى مقلب قمامة بالقرب من المنزل.

عثر الأهالي على جثة الطفل صاحب الـ 5 سنوات في "شوال" داخل مقلب قمامة في منطقة عين شمس بالقاهرة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن هناك شاهد عيان على إلقاء السيدة لـ"الشوال" في ذات المنطقة المعثور على جثة الطفل، وتبين أن سيدة مجهولة هي من ألقت الجثة في القمامة، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هويتها، وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 36 سنة، وألقت بالجثة في شارع الجنينة بمنطقة عين شمس.

أقرت الأم أن والد الطفل تعدى عليه بالضرب حتى الموت، وأن زوجها عامل خردة، 39 سنة، وراء الواقعة، وقام بالتعدي عليه بالضرب المبرح بقطعة خشبية وتجريده من ملابسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تبول الطفل على نفسه.

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في مقتل طفل على يد والده ووالدته بدائرة القسم، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتولت النيابة التحقيق مع الأب المتهم بقتل طفله، وتسترت الأم على فعلته ومساعدته في التخلص من الجثة بالقمامة.

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