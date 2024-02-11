بفوائد 4%.. قضايا الدولة تضيف للخزانة العامة 17 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نجحت هيئة قضايا الدولة "فرع أسوان أول" في الحصول على حُكم قضائي نهائي لصالح الدولة ممثلة في محافظة أسوان بمبلغ 17 مليون جنيه وفوائدها القانونية.

وعن تفاصيل الحُكم، صرّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه صدر في الاستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق مدني أسوان.

أقيم الاستئناف من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وبجلسة 14 ديسمبر 2023، قضت المحكمة بتعديل الحُكم المستأنف إلى 17 مليونًا و809 آلاف و26 جنيهًا مُقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم.

كما قضت المحكمة بطرد المستأنف الأول بصفته من مساحة التداعي "النزاع" الموضحة بتقرير الخبراء وتسليمها لمحافظة أسوان بالحالة التي هي عليها.

وبذلك الحكم، حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في محافظة أسوان بـ17 مليون جنيه بالإضافة للفوائد وطردها وطردها من الأرض المستولى عليها.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء في كل ربوع الجمهورية وخارجها.

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