صور | النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ومناقشات بشأن العدالة الناجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس السبت، ولفيف من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية.

والتقى النائب العام، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

والتقى النائب العام ووفد النيابة العامة، المستشارين؛ رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية.

والتقى أيضًا الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية.

وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛ اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية، اللواء مدير مباحث الإسكندرية، الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.

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