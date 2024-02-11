"موتها من الضرب".. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الطالبية في الجيزة.

كانت نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، على إثر خلافات زوجية سابقة بينهما، وتطورت حتى تعدى عليها الزوج بالضرب المبرح، فسقطت السيدة أرضا وفارقت الحياة على يديه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة في ظروف غامضة بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، وبسؤال الزوج أفاد بأنها لقيت مصرعها لإثر سقوطها من علو، وبتضيق النقاش عليه تم اكتشاف ملابسات الواقعة، وتحفظت أجهزة الأمن عليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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