التقديم بدأ.. وظائف حكومية جديدة بالمحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن 17 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفي "الممتاز - العالي - مدير عام" وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وطبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأحد 11 فبراير 2024 وحتى الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، تلقي الطلبات إلكترونيًا للتقديم في الوظائف المعلنة ووفقًا للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية (mld.gov.eg) على أن يتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيًا ولن يلتفت لأي مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد، علما بأن المدة المحددة لتلقي الطلبات إلكترونيا (شهر) اعتبارًا من اليوم.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كل أنحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

ويتضمن الإعلان، الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز، وظيفة واحدة وهي الوكيل الدائم، وفي المستوى الوظيفي العالي، 2 وظيفة هما رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

وتضمن الإعلان 14 وظيفة مدير عام وهي: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلي، ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية، ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة، ومدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

جدير بالذكر أنه تم توفير رقم الموبايل التالي لتلقي الاستفسارات من الراغبين في التقدم: (01101732226)