مفتي الجمهورية يهنئ شيخ الإسلام في تايلاند بتوليه منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خالص التهاني والتبريكات لسشيخ الإسلام في تايلاند، آرون بون شوم، بمناسبة توليه منصبه.

وأعرب المفتي في بيان له، الأحد، عن تقديره العميق للجهود الرائدة التي بذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم خلال مسيرته العطرة، مشيدًا بإسهاماته الفعَّالة في خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.

وأشاد بالمساعي الحثيثة التي يبذلها الشيخ آرون بون شوم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات.

وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق شيخ الإسلام في تايلاند في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع الله به البلاد والعباد.