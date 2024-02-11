وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سوق الجملة بالسادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والاطمئنان علي جودة المعروضات.

بدأت الجولة بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة على مساحة 700 م2 ويضم 18 باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على شراء احتياجاتهم من السوق، بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يقام على مساحة 120 مترا ويضم 2 باكية، بالإضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة داخل السوق لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

وحرص وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، خلال جولتهما في سوق الجملة، على لقاء عدد من كبار تجار الخضر والفاكهة بالسوق، حيث استعرضا آليات ضبط الأسعار في السوق لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

كما اطمأن وزير التنمية المحلية، من عدد من المواطنين الموجودين بمنافذ التجزئة على أسعار الخضروات والفاكهة وأشادوا بمستوى الأسعار الموجودة بالمقارنة بالأسواق الأخرى.

ومن جانبهم، أكد تجار سوق الجملة، دعم جهود الحكومة الحالية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدى تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بدور تجار الجملة في سوق الجملة لدعم مبادرات وجهود الدولة وعلى رأسها مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت أكتوبر الماضي وتستمر 6 أشهر، مطالبًا التجار بسوق الجملة في أكتوبر باستمرار دورهم الدعم لجهود الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين وتوفير السلع اليومية بأسعار مخفضة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة من الوزارة بصورة يومية لجهود المحافظات في التوسع بالمنافذ والمعارض لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن في المحافظات بأسعار مخفضة طبقًا للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء وزيادة المعروض من السلع والتصدي لظاهرة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، لافتًا إلى حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بدراسة توفير منافذ لبيع الأسماك واللحوم أسوة ببعض أسواق الجملة الأخرى بعدد من المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك كمرحلة أولى، لضمان تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

كما أكد محافظ الجيزة، أنه تقرر إعفاء المواطنين من سداد أي رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم في إطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز عدد من المعارض السلعية (أهلا رمضان) تغطي قطاعات المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد محافظ الجيزة، تفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، موكدًا على مدير مديرية التموين بضرورة توفير كميات كافية من السكر لسد احتياجات المواطنين.