وزير التنمية المحلية: نعمل على قدم وساق لاستقبال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في فاعلية صندوق "تحيا مصر" لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والمتحدث الرسمي لمؤسسة "حياة كريمة"، والدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وتم استعرض جهود صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات ودعم الأشقاء في فلسطين وعدد من الدول العربية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة والإعلان عن بدء إطلاق قوافل "أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية تعتبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء في عملية التنمية واتخاذ القرار ولكن أيضًا فاعلين رئيسيين في معادلة حل التحديات على المستوى المحلي.

ولفت إلى إدراك الحكومة المصرية أن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في المجالات الحيوية بما في ذلك الحماية الاجتماعية إلى جانب البنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار لن يتأتى إلا من خلال شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خاصة في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

وأضاف اللواء هشام آمنة: لعل ما نشهده اليوم نحو إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق شاحنات صندوق تحيا مصر إلى جميع المحافظات بالتعاون مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني هو خير دليل على هذا التوجه، مضيفًا: كما أود أن أثني على جهود صندوق تحيا مصر الأخيرة التي لم تقتصر فقط على مد يد العون لأبناء الشعب المصري ولكن أيضًا لأشقائنا في فلسطين وسوريا من خلال قوافل إغاثية شاملة تعكس أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصًا على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلى رأس هذه الجهود جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " حيث أسهم هذا البرنامج التنموي العملاق في مرحلتيه التمهيدية والأولى في تبديل التهميش والإهمال إلى مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على قدم وساق لرفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث بدأت في وضع عدد من التوجيهات للمحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين في المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة التوسع في منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض "أهلا رمضان".

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين.

وشدد على أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات وصل إلى 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ عددًا من المبادرات في هذا الصدد من ضمنها مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة عام 2022 بالتنسيق مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال شراكة كاملة وتعاون مستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسرع بمستهدفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم محدودي الدخل والأسر والأفراد الأولى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المبادرات التنموية التي تشمل كل فئات المجتمع ومن شأنها تقديم الدعم الاجتماعي لهم وتجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كل المستحقين.

وثمن محافظ الجيزة، حزمة الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحدودي الدخل مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للتخفيف عنهم من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم دول العالم.

كما أشاد محافظ الجيزة، بمبادرة قوافل الخير التي تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي، مثمنًا دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.