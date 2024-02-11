"كوراشي اتدبح".. العثور على جثة مسجل خطر مقتول داخل شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي مسجل خطر مصرعه، داخل مسكنه بمنطقة البساتين، في ظروف غامضة.

عثر الأهالي بمنطقة البساتين، على جثة لشاب شهير بـ "كوراشي" - له سجل إجرامي - مقتولا داخل منزله بمنطقة البساتين، وعلى الفور أبلغوا رجال الأمن.

بالانتقال والفحص تبين لرجال الأمن أن المجني عليه به عدة إصابات أبرزها جرح قطعي بالرقبة "ذبح"، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة لتوقيع كشف الطب الشرعي.

ويقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وإجراءات التحريات حول خلافات المجني عليه، وسؤال الأهلية والجيران لفك لغز الجريمة.

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