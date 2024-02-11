التحقيق في إصابة 7 أشخاص بتسريب كلور بمحطة مياه في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد، التحقيق في إصابة 7 أشخاص إثر تسرب غاز الكلور داخل محطة مياه بمدينة الشيخ زايد بينهم 3 أمناء شرطة من قوات الحماية المدنية.

وقررت النيابة استدعاء مسئولي محطة مياه الشرب بالشيخ زايد؛ لسماع لأقوالهم وسؤال المصابين، بعد الاستعلام من المستشفى عن حالتهم الصحية.

وشكلت لجنة فنية لمعاينة موقع حادث تسريب غاز الكلور، وإعداد تقرير فني شامل حول أسباب الحادث.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت التقارير الطبية للمصابين، وقررت ندب لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب لفحص محطة مياه الشرب، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده وجود تسرب للكلور، ومصابين داخل محطة مياه الشيخ زايد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب للكلور أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف فى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على التسرب.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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