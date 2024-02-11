"بالمولوتوف".. موظف بالمعاش ينتقم من صاحب منفذ مواد غذائية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عدم توفير بعض السلع الأساسية أجج خلافا بمركز البدرشين، انتقم موظف بالمعاش من صاحب منفذ لبيع المواد الغذائية على طريقته الخاصة.

ألقى زجاجة مولوتوف على طابور قاصدي المنفذ بدعوى عدم الالتزام بأولوية الحضور "الدور"، ما أسفر عن إصابة طفل بحروق.

أسرع الأهالي بنقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة على المشكو في حقه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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