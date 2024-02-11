"كفاية مخالفات".. 5 نصائح تُجنبك غرامات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنشتر الرادارات الحديثة حاليًا على جميع الطرق والمحاور المرورية في أرجاء الجمهورية، وتهدف الإدارة العامة للمرور إلى الحفاظ على حياة المواطنين بمنع القيادة الجنونية والانتباه إلى الطريق.

يستعرض "الخليج 365" 5 نصائح تُجنبك غرامات المخالفات المرورية..

1- الالتزام بالسرعات المقررة:

يجب عليك الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق لحماية نفسك وأسرتك من الحوادث، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 في مادتها 49 الحد الأقصى لسرعة المركبات على الطرق في المدن كالتالي:

- السرعة داخل المدن:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة

- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية: كافة أنواع المركبات: 40 كم / الساعة

- السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية: 90 كم / الساعة

ويمكنك معرفة السرعات المقررة على جميع الطرق عبر الرابط (https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2023/2/5/2366066/).

2- ارتداء حزام الأمان:

يجب عليك ارتداء حزام الأمان منذ تحركك بالسيارة حتى الوصول لوجهتك، لحماية نفسك وعائلتك في حالة الحوادث.

وتتراوح غرامة القيادة بدون حزام الأمان ما بين 100 إلى 300 جنيه.

إليك قائمة بـ غرامات المرور عبر الرابط (https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/1/13/2523162/).

3- لا تتحدث في الهاتف أثناء القيادة

يجب عليك الانتباه أثناء القيادة على الطريق لحماية نفسك والآخرين من الطريق، فالتحدث في الهاتف قد يشغلك عن المركبات بجانبك أو أمامك.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه.

4- لا تنتظر في الممنوع

يمنع قانون المرور الانتظار في أماكن محددة على الطرق، ويمكن معرفتها بوجوج إرشادات مرورية مكتوب عليها "الانتظار ممنوع"، كما أن الانتظار دومًا "صف واحد موازي للرصيف".

وتتراوح غرامة الانتظار في الممنوع ما بين 200 إلى 500 جنيه.

5- - تجنب تعطيل حركة المرور

يحظر قانون المرور تعطيل حركة المرور في الشوارع، بالتوقف وسط الطريق أو "صف ثاني" أو أمام المنشآت الحكومية وغيرها، وتتراوح غرامة تعطيل حركة المرور ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

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