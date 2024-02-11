جثة على الطريق السريع.. غموض في واقعة مقتل شاب بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب ملقاة بطريق الشروق بالقاهرة، وبها عدة طعنات.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.

وتبين من التحريات أن الشاب يدعى حسن يبلغ من العمر 22 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، ولم يستدل حتى الآن على هوية القاتل، أو ملابسات الحادث.

ويجري رجال المباحث بقسم شرطة الشروق تحرياتهم في الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع إلى شهادة شهود العيان، وتتبع خط سير المجني عليه.

وقال أحد أفراد أسرة الشاب، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المجني عليه سافر من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة للعمل بمدينة الشروق، وانقطعت الاتصالات به حتى تم العثور على جثته ملقاة بالطريق العام أمام مدينة الشروق.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم القبض على المتهم، ولا تعلم الأسرة هوية القاتل، مؤكدًا أن ليس للمجني عليه أية خلافات مع أي شخص.