أثبت تنازله عن الترشح.. إحالة طعن استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية المطالب بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 2 يونيو لنظرها.

وخلال الجلسة أثبت الوحش تنازله عن الترشح بالانتخابات، فيما عدل مقيم الدعوى من مطالبه، وطالب بشكل الوحش من كشوف الناخبين.

ووفق نص الدعوى يستند الطعن إلى افتقار نبيه الوحش لحسن السيرة والسلوك ودعوته لإغتصاب الفتيات والتحرش بهن وصدور حكم جنائي بحبسه ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة إلى اغتصاب الفتيات.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، بحبس نبيه الوحش، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة"، أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم التحريض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين بأن حرض من خلال بث حي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد باحدى طرق العلانية اخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن ردد من خلال بث حى عبر شاشة إدى القنوات الفضائية دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن.

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