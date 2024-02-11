قرار قضائي جديد بشأن متهمي "خلية داعش كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمحكمه جنايات من الدولة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى خلية داعش كرداسة، لجلسة 27 فبراير؛ للاطلاع، والاستعداد للمرافعة بناء على طلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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