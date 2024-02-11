إعادة المرافعة في محاكمة قاتل اللواء نبيل فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، إعادة ملف القضية المعروفة إعلاميا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة، والمتهم فيها عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني؛ للمرافعة.

كما قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، لنظرها بجلسه 4 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.

اقرأ أيضا:

"تهشم التكييفات".. السيطرة على حريق في برج شهير بالمهندسين (صور)

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

قرار جديد من النقض في طعون مرتضى منصور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها

لماذا حرمت المحكمة أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات؟