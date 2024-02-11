فاجعة بـ"شقة بدر".. تفاصيل وفاة أم وجنينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تحقق النيابة المختصة في واقعة وفاة أم إندونيسية أثناء محاولتها إجهاض جنينها داخل شقة بمدينة بدر.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ لقسم شرطة بدر من موظف لبناني الجنسية يُفيد بوفاة زوجته وابنه داخل شقة بالحي الثالث بدائرة قسم شرطة مدينة بدر.

نقلت الإسعاف جثمان الأم وجنينها إلى مستشفى بدر الجامعي، وانتقل رجال المباحث لسماع أقوالهم حول الحادث.

دلت التحريات أن الأم حاولت إجهاض جنينها بعمر 6 أشهر، وعثر عليها وبجوارها الجنين.

صرحت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المتوفيين، واستدعاء شهود العيان.